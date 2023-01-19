行政院長蘇貞昌內閣傳今天過後將改組，由前副總統陳建仁與前桃園市長鄭文燦搭檔組閣。國民黨立委費鴻泰今批，不管是蘇或傳聞中的陳，都是五十步笑百步，差不多。國民黨立委賴士葆則說，陳鄭配是「高端推銷員加論文抄襲者」大集合。

費鴻泰表示，蘇貞昌把台灣搞的包庇黑金、護航高端、圖利特定廠商、論文造假、只會修理台大又不會自我檢討，這樣的政府也是夠了。

費鴻泰說，陳建仁上來不知道會做什麼，但至少護航高端這件事情是真的，陳要接閣揆前應跟社會大眾講，為什麼要護航高端與高端股票？

外傳經濟部長王美花將留任，賴士葆直言，「這個更扯」，批王「說專業沒有專業」，經濟部業務中最重要的國貿與工業，王都不具相關專業，卻還留在這裏不知道所謂何來，「只因為她老公叫顧立雄，是蔡英文的愛將」。

賴士葆認為，經濟部近日大動作禁螺螄粉、黃飛紅花生，就是王美花最後的終場一搏，奮力一擊爭取續留。賴揶揄，經濟部只因一款螺螄粉外包裝上的一句大陸的「土味情話」就查禁，那台灣還有鞋子品牌的名字叫中國強勒。