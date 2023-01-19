長達10天的農曆春節將至，中央氣象局表示，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒流影響，氣溫明顯下降，中南部也會感受到明顯涼意，預計若氣溫與濕度條件配合得宜，北台灣高山不排除有降雪機率，初五至初六氣溫將回升。

氣象局今(19)日舉辦「112年春節天氣」記者會，氣象局預報中心課長林秉煜表示，明日小年夜受東北季風影響，北部、宣蘭及花蓮地區天氣轉涼，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部為多雲到晴；除夕至初一東北季風減弱，氣溫回升，僅大台北及東半部地地區偶有局部雨，須留意中南部清晨有局部霧。

值得注意的是，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地氣溫明顯下降，中部以北、宜蘭及花蓮地區天氣偏冷，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，初三初四低溫接近10度，是最冷時刻，期間北部高山有降雪的機率，山區道路行進請慎防積冰或路面濕滑的現象。

林秉煜指出，初五至初六冷氣團減弱氣溫回升；初七至初八受另一波東北季風影響，屆時北台灣將再轉涼，迎風面北部及東半部將有局部短暫雨現象，馬祖則須留意低雲造成能見度不佳的情形。

氣象局提醒，冷氣團影響期間民眾應注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風以免一氣化碳中毒、使用電暖器具請注意用電安全，農漁養殖業及山坡地作物應嚴防寒害。