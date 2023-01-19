國立中山大學海洋科學系教授陳孟仙團隊發現，在全球暖化效應下，原本20年前現蹤在高雄茄萣的劍蝦已北遷約55.5公里至彰化王功，劍蝦整體棲地向北移了0.5緯度；這也是多年來劍蝦首度北移，可見全球暖化影響甚鉅。

劍蝦學名為長角仿對蝦，每年農曆春節至清明期間是野生劍蝦的產季，肉質甜美，令老饕趨之若鶩，但近年產量明顯下滑，而劍蝦又屬於野生海蝦，無法人工養殖；每年11月至隔年5月，劍蝦會洄游至台灣西岸沿海，20年前大多現蹤於高雄茄萣。

陳孟仙團隊於2019 年 5 月和 11 月，搭乘海研三號南從屏東枋寮、北至中部王功梧棲沿海水域的7個地點進行底拖採樣，發現劍蝦在茄定沿海僅零星出現，劍蝦已向北移0.5度緯度，約55.5公里，也從茄萣海域北遷到台西王功外海。

陳孟仙指出，在2019年記錄的27種蝦種中，發現台灣西部近岸海域可區分為南北2大蝦群，七股以北（北緯23°09度）是冬季寒冷的中國海岸流南行界限，主要由劍蝦和中華仿對蝦為主；茄萣以南（北緯22°52度）主要以赤蝦屬的熱帶蝦類、俗稱厚殼蝦的婆羅門赤對蝦組成。

對照過去文獻，2002年至2003年間，茄萣以南仍有劍蝦的蹤跡，但2019年已銷聲匿跡，僅剩無法在低於25度的水溫中生存的婆羅門赤對蝦，而劍蝦則要到七股以北才能捕撈得到，尤以王功為多，顯示劍蝦因全球暖化北遷的證據。

陳孟仙表示，劍蝦是否會消失於台灣，是值得注意的議題，他們推測劍蝦的消失，除了北遷外，也有可能往較低溫的深海移動。此外，陳孟仙也呼籲減少對劍蝦的濫捕，因劍蝦出生後約2至3年就會產卵，為了劍蝦資源的永續利用，漁業管理措施上建議擴大蝦拖網的網目，讓小蝦得以逃脫長成成蝦產卵，並因應氣候變遷制定限漁期，達到兼顧漁民生計和資源保育雙贏的目標。