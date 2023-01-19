女星「彤彤」貝童彤自《我愛黑澀會》出道，與先生Howard於2018年結婚，婚後育有可愛的女兒「帕皮」，不時會分享育兒生活的她，近日上節目透露，曾在懷孕期間鐵齒犯2大禁忌，事後產檢發現女兒腳趾異常，讓她自責不已。

貝童彤日前上節目《11點熱吵店》，聊到懷孕禁忌，她自曝曾於懷孕期間剪短髮，而自己完全不知道有這樣的禁忌，結果媽媽看到新髮型的照片立刻大罵她，「你這樣會剪到小孩！」當下貝童彤鐵齒心想，現在甚麼年代，認為媽媽一直迷信傳統習俗，於是她就沒有多加理會。

直到事後產檢醫生告知，寶寶其他器官都正常，唯獨腳的無名指骨骼長得彎彎的，出生後要多注意是否會影響走路。出生後果然發現女兒腳趾彎曲異常，「然後我就覺得很自責，該不會真的是因為我跑去剪頭髮，然後剪到小孩這樣。」後來幸好隨著小孩慢慢長大，身體重量有把腳趾壓平，也沒有影響到走路。

貝童彤上節目大聊自己曾在懷孕期間誤觸的禁忌。(影片來源/11點熱吵店)

此外，貝童彤也透露自己還犯了另一個大忌，曾在床頭加裝床頭板，媽媽得知後再度大罵一頓，「妳把床母嚇到了！」不料，事後一段期間剛好頻頻宮縮不舒服，嚇得她趕緊去醫院檢查，醫生判斷只是便秘導致肚痛，所幸只是虛驚一場。

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