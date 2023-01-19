男性的攝護腺會隨著年紀增長而持續增大，會引發頻尿、夜尿、殘尿等問題，向來為中年男性的困擾，泌尿科醫師表示，年過50的男性，常都有攝護腺肥大的問題，原因包括老化、肥胖等，但仍可趁早保養，例如維持健康的生活習慣，及多攝取茄紅素，尤其茄紅素除了保健攝護腺外，還可增加精子數。

攝護腺位於直腸前側及膀胱下方，中間有尿道經過，是男性生殖系統的一個腺體，會隨著年紀增長逐漸老化而增生，因而壓迫到它所包圍的尿道，出現排尿問題，例如尿不乾淨、尿斷斷續續、夜尿、頻尿、小便無力等困擾。

北醫泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，年過50歲的男性常有攝護腺肥大的問題，但仍可透過4方式提早保養，以延緩或減緩攝護腺肥大造成的不適，包括保持健康的生活習慣、多攝取茄紅素、多攝取異黃酮、觀察排尿狀況。

1. 保持健康生活習慣：男性中年後應避免食用含有利尿作用、或影響分泌的辛辣食物及飲料；盡量避免熬夜、過度疲勞、菸酒；每天維持正常作息、適度運動、維持理想體重以及不憋尿，都有助於防止攝護腺腫大。

2. 多攝取茄紅素：茄紅素具有增加精子數，保健攝護腺的作用。紅或黃色的蔬菜水果含量比較高，例如：番茄、西瓜、木瓜、葡萄柚等。

3. 多攝取異黃酮：異黃酮可降低男性荷爾蒙增生攝護腺的作用，常見於大豆製品。

4. 觀察排尿狀況：如有頻尿、膀胱無力、尿不出來 等狀況，應及早就醫檢查。