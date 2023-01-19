正妹自助洗衣「胸罩內衣被偷光」 原味控狂嗅反怨：只剩洗衣精味（戴志揚翻攝）

內衣賊被逮竟然竟然還嗆聲。高雄一名變態男到某家自助洗衣店洗衣，見旁邊籃子內有女性衣物，當場在籃子內翻找後，精挑細選竊走3件胸罩及2件內褲。內衣褲正妹主人回去拿衣服時發現內衣不翼而飛氣得報警，楠梓分局循線逮捕涉案葉姓男子，未料葉男還向警方抱怨，「聞一聞沒有原味，都是洗衣精味道就丟掉了」。正妹聞訊氣到崩潰。

根據調查，楠梓分局加昌派出所於去年12月19日接獲22歲妙齡女子報案稱自己的貼身衣物遭竊，經瞭解該妙齡女子平常有至某自助洗衣店洗衣服的習慣，當天是將衣物放入洗衣機先行離去，沒想到過了幾個小時後回來拿取清洗好的衣物時，竟發現自己的內衣三件、內褲兩件不翼而飛，損失約4000餘元，立刻而向警方報案。

涉案的葉姓男子偷走正妹放在自助洗衣的胸罩內衣，回家狂嗅後反怨：只剩洗衣精味。(戴志揚翻攝)

員警調閱監視器發現一名可疑男子涉案，根據監視器內容，當時妙齡女洗好的衣服已被拿出放置在一旁的白色洗衣籃內，該男子在桌子旁邊整理自己洗好的衣物，沒想到下一秒就直接將自己的衣服放在被害人的白色洗衣籃裡直接提走，儼然該洗衣籃就像是自己帶來的一樣，神情自然完全沒有一絲猶豫。

男子將一堆衣物竊走後還「細細挑選」，拿取被害人的內衣褲後，將其餘衣物與洗衣籃又放回原處。員警查出涉案人身分後，通知涉嫌的30歲葉姓男子到案，葉嫌向警方供稱，當時瞥見妙齡女的女性衣物一時興起「想聞」才順手拿走，後來發現只有洗衣精的味道隨即丟棄，警方對其不尊重他人財物的行為直搖頭，詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局提醒，自助洗衣店因無人看管易生物品遭竊情事，民眾使用後應盡速取回自身的衣物，並小心保管自己的物品，貴重的衣物應送專門的洗衣店送洗，避免引起有心人的覬覦而遭竊。