廖椿堅擔任檢察官期間，包庇假線民走私衝鋒槍、散彈槍並獲取查緝獎金，刑事部分2011年他遭最高法院依公務員包庇非法運輸衝鋒槍等罪判囚8年半確定，他入獄服刑後，2016年獲假釋出獄，法務部前年廢止他的律師證書，他不服提行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回。可上訴。

2001年4月，廖椿堅與調查員趙崇傑為求辦案績效，得知王忠泰欲尋找走私管道自國外購買槍、彈回台販賣，遂與趙的親屬趙崇傑、許育嘉、王添源共同謀議，利用控制下交付之方式，走私槍械回台。

趙崇傑及許育嘉先赴菲律賓購買王忠泰所訂購槍彈，及安排以貨櫃走私方式入台，先由廖椿堅配合發函關稅局放行該藏槍貨櫃。另許育嘉以化名「天祥」向警方檢舉王忠泰走私毒品槍械並製作檢舉筆錄。

該貨櫃獲放行後，2002年2月託運至趙崇傑經營的工廠，由趙崇傑、許育嘉、王添源拆櫃取出藏有槍彈之塑膠五斗櫃，再將該五斗櫃攜至汽車旅館交由廖椿堅、趙培良等人將槍彈帶離。

事後廖椿堅將該槍、彈委由許育嘉等人交予王忠泰之際，廖椿堅、趙培良等人即出面逮獲，當場扣得25把槍、子彈1389發。

刑事部分廖遭判處有期徒刑8年6月確定，法務部函徵詢全國律師聯合會意見後，2021年召開律師資格審查會後，決議廢止他的律師證書並命其返還，他不服提告，北高行政法院認為法務部認事用法均無違誤，判決駁回確定。