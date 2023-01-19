沙烏地阿拉伯財政部長穆罕默德·賈丹（Mohammed Al-Jadaan）18日接受美媒訪問時表示，中國大陸對沙國非常重要，也是最大的貿易夥伴，而沙國也是美國密切的戰略夥伴，在地緣政治局勢緊張之際，沙國可以充當美中之間溝通的橋樑。

據CNBC報導，沙國財長賈丹在達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，2023年國際社會應該加強溝通與合作，避免地緣政治緊張局勢，他呼籲透過政治途徑冷靜地解決地緣政治紛爭。

當被問及沙烏地是否有能力促進美中等「敵對大國」之間的對話時，賈丹回答說，「絕對是肯定的，我們與美國保持著戰略性關係，也是中國密切的夥伴，因此我認為，我們可以扮演中美之間溝通的橋樑。」

美國總統拜登曾於去年7月訪問沙國4天，原計畫遊說增產石油，並爭取能源與安全合作，但路透形容拜登此行是「美國遭最重要的阿拉伯世界盟友沙烏地潑冷水」。拜登全程不僅低調進行，元首會面的聯合公報內容含糊籠統，且拜登未如願取得沙國增產石油的承諾。

反觀，中國大陸和沙國的經濟合作不斷取得積極進展，已成為最大的貿易夥伴。去年12月，大陸國家主席習近出訪沙國並出席「中阿峰會」，雙方簽署數十項商業協議，涉及核能、防務和投資等領域，總價值約293億美元。