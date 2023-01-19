位於東南地區的廣東省，簡稱「粵」。因古地名廣信之東，故名「廣東」。位於南嶺以南，南海之濱，與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤，與海南隔海相望。廣東是嶺南文化的重要傳承地，在語言、風俗、生活習慣和歷史文化等方面都有著獨特風格。同時也是全國光、熱和水資源豐富的地區，是農耕文明發祥地之一。因其獨特的地理位置，更是有中國大陸的南大門之稱，處在南海航運樞紐位置上。漢代時期，徐聞古港是海上絲綢之路始發港，正式翻開了中西方國與國之間海上交流史的第一頁。

而粵菜是十二大菜系之一。粵菜源自中原，傳承了孔子所宣導的「食不厭精，膾不厭細」的中原飲食風格，因此粵菜做法比較複雜、精細。廣府菜是粵菜的代表，自古有「食在廣州，廚出鳳城(順德)」、「食在廣州，味在西關」的美譽。這次文化遊記的拍攝團隊走進廣東省的粵菜發源地的廣州，探訪中國十二大菜系的粵菜。

粵菜歷史悠久，源自中原，其起源可追溯至漢代初期，歷經千年發展後，到了晚清已逐漸成熟。因其地域物產豐饒，其食材唾手可得，烹而食之，因此養成的喜好鮮活、生猛的飲食習慣。伴隨著時代變遷，中原移民不斷南遷後，帶來了的中原飲食風格，使粵菜既繼承了中原飲食文化的傳統，又博采外來及各方面的烹飪精華，再根據本地的口味、嗜好、習慣，不斷吸收、積累、改良、創新，從而形成了菜式繁多、烹調考究、質優味美的飲食特色。近百年來已成為國內最具代表性和最有世界影響的飲食文化之一。

粵菜具有海納百川的根基，善於取各家之長，為我所用，常學常新。粵菜的移植，並不生搬硬套，乃是結合廣東原料廣博、質地鮮嫩，人們口味喜歡清鮮常新的特點，加以發展，觸類旁通。

燒鵝是粤菜中的一道傳統名菜，燒鵝源於烤鴨，它以整隻鵝去翅和頭烤製而成。成菜腹含滷汁，滋味醇厚。（圖／朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了廣州酒家集團、南園酒家、泮溪酒家的大力支持。攝製團隊拍攝了廣州文昌雞、百花煎釀鴨掌、特色蒸桂魚、八寶蓮皇鴨、泮塘五秀、至尊燒鵝皇、南園大利湯、金蠔大花菇扣原條黃玉參、骨香斑魚卷等具代表性的粵菜傳統特色美食。為了更加瞭解粵菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到了廣州塔、廣州市城市規劃展覽中心、陳家祠、廣州博物館、五羊雕像、永慶坊、李小龍故居、八和會館-鑾輿堂、荔枝灣、南沙天後宮、創想灣、瓦罐咖啡、寶墨園、北京路步行街、大佛寺等地拍攝廣東省廣州城市面貌和人文風情。

探尋底蘊豐富的粵菜文化，僅用一周的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚文化底蘊的粵菜，透過鏡頭推薦給更多的臺灣民眾，希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的廣東飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。