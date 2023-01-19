今年春節假期長達10天，許多民眾規畫出國玩兼大採購，動植物防疫檢疫局分享「出國必看不買清單」，提醒不要帶肉類及加工製品、寵物食品、生鮮植物等6大類商品回台，尤其是豬肉，以免被罰。

返台禁止攜帶肉類及寵物食品入境。(翻攝自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵FB)

《動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵》臉書粉專指出，春節連假準備出國旅遊前，先複習動植物檢疫規定，哪些動植物產品不能任意攜帶入境，不要開心出國玩卻帶動植物疫病害蟲回國，像是非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病，避免攜帶違規檢疫物入境遭處高額罰款，以下是「出國必看不買清單」，共分6類：

蛋、鮮奶及生鮮植物也禁止攜帶入境回台。(翻攝自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵FB)

●禽畜肉類及加工食品：例如偶蹄類的豬牛羊鹿、單蹄類的馬驢、禽類包括雞鴨鵝，幾乎所有肉類及加工品都不能攜帶或網購入境台灣。

●寵物食品：包含犬貓乾飼料、含牛肉成分犬貓罐頭、潔牙骨及牛皮骨。

●其他有風險的動物產品：未全熟蛋、鮮奶、內臟、血液；未加工的骨骼、角、毛皮、羽毛

●生鮮植物產品：植物類如仙人掌、空氣鳳梨；根莖類人參、蓮藕、地瓜；莖葉類高麗菜、竹筍、芥菜；花果類鮮花、番茄、黃瓜等。

●有發芽能力的植物產品：辛香料類、豆類種子、其他種子如奇亞子、藜麥等

●其他有風險的相關產品：活體昆蟲、生鮮菇類、栽培介質、有機肥料、土壤、木材

會發芽的植物產品也禁止攜帶入境。(翻攝自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵FB)

非洲豬瘟中央災害應變中心也指出，凡是查獲來自發生非洲猪瘟國家（地區）的豬肉產品國際郵包，或攜帶豬肉產品入境，第一次查獲將依動物傳染病防治條例第43條第8款處新臺幣20萬元罰款，第二次(含以上)被查獲者處新臺幣100萬元。