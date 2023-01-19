距離投捕報到日剩不到一個月的時間，也代表大聯盟即將開始新球季，經常評選農場新秀的美媒《Baseball America》近日公布2023年大聯盟百大新秀名單，榮登榜首的是金鷹內野手韓德森（Gunnar Henderson），而去年登上大聯盟觀光的台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）則是位居第2。

剛衛冕小聯盟最佳球員的韓德森，同樣在去年季末獲得參觀大聯盟的機會，繳出打擊率2成59、4轟及18分打點的不俗成績，韓德森和已經完成大聯盟首個完整賽季的強打捕手羅許曼（Adley Rutschman），一同被視為金鶯的建隊基石，此外右投手格雷生羅德里格茲（Grayson Rodriguez）在這份榜單中排名第6，投手部分僅次於費城人隊的佩恩特（Andrew Painter）排第2，再加上去年選秀會選進的狀元傑克森哈勒戴（Jackson Holliday），金鶯未來陣容已經漸漸有了雛型。

去年賽季從2A一路飆上大聯盟的卡洛爾，是響尾蛇在2019年第一輪選進的好手，《Baseball America》指出卡洛爾具有誘人的擊球技巧、力量、速度及防守，將會是常駐球隊先發打線的頂尖打者，也會是響尾蛇在國聯西區的崛起關鍵。卡洛爾擁有一半台灣血統，父親是美國西雅圖的白人，母親是台灣人，4歲時跟著父母移民美國。

不過上述兩人今年預計將從大聯盟開季，因此排名第3的釀酒人外野手喬里奧（Jackson Chourio）有望佔據榜單首位，去年在低階1A繳出高達3成24打擊率、12轟的優異成績，因此讓他連升2個層級來到2A階段。至於榜單中排名最高的投手佩恩特，同樣也在2A打拼，也加入了畢林斯利（Chad Billingsley）、葛倫基（Zack Greinke）、邦迪（Dylan Bundy）及柯蕭（Clayton Kershaw）等人的行列，成為選秀年後首個賽季就能升上2A的投手。