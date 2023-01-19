大陸電競產業自2003年被列為正式體育專案以來，在近年來官方推動數位經濟下更是蓬勃發展，去年產業收入高達1445.03億元（人民幣，下同，約合新台幣6472億元）。然而，目前大陸電競行業只有不到15％的崗位處於人力飽和狀態，更有專業職位缺口達150萬人，未來5年相關人才需求仍高。

《北京青年報》報導，中國音數協電競工委日前發布2022年大陸電競產業數據摘要顯示，2022年大陸電競產業收入為1445.03億元；大陸電競使用者約為4.88億人，其中男性用戶占比56.4％，女性用戶占比43.6％。

自2003年電競被大陸國家體育總局批准列為正式體育專案以來，電競成為融合技術和文化，推動數位經濟和實體經濟共同發展的新興業態。2022年，大陸全國共舉辦108項電競賽事，相較2021年有所減少。上海是舉辦電競賽事最多的城市，賽事數量占全國的22.39％，成都、杭州、深圳舉辦的電競賽事數量占比均超過5％。

報導指出，為推動電競產業發展，大陸各地政府相繼推出了一系列扶持政策。如深圳市將電子競技新增納入了市體育產業專項資金重點鼓勵發展的運動項目類別，舉辦國際性和全國性高水準電子競技賽事，將得到500萬元以上的資助。

近日，由大陸人社部下屬的中國人事科學研究院指導的《騰訊助力新職業與就業發展報告（2022）》正式發布，公布數位生態下的147個新職業，其中「電子競技員」及「電子競技運營師」被評估為穩定期數位生態職業，每個職業將為行業相關領域帶來約50萬至100萬的就業崗位。

報告還指出，目前大陸電競行業只有不到15％的崗位處於人力飽和狀態，而類似賽事製播等產業中上游專崗崗位缺口達150萬人，未來5年內對細分領域人才的需求依然很高。