112年農曆春節期間台北市新冠肺炎防疫醫療服務資訊。（北市衛生局提供）

春節期間緊急就醫及防疫諮詢。（北市衛生局提供）

春節連假將至，台北市衛生局鼓勵醫院配合中央「2023 COVID-19春節專案」，春節期間仍持續提供快篩陽視訊診療及開立口服抗病毒藥物服務，確保快篩陽性民眾在春節依然能獲得醫療照護。

衛生局說明，春節期間總計20家醫院參與視訊診療服務，其中15家醫院於20至29日間，每日提供上、下午或夜間至少2個時段開設視訊門診，並設有24小時電話諮詢服務，快篩陽性民眾可洽醫院掛號系統預約診療。

衛生局指出，除醫院外，台北市亦有101家基層診所提供防疫門診、96家提供視訊診療及95家社區藥局提供口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥，相關服務資訊可至台北市嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區查詢，提醒民眾看診或領藥前，應先電話洽詢該醫療機確認服務時段再行前往。

衛生局表示，若民眾快篩陽性，要遵循「看診、領藥、隔離」3步驟。應優先以電話或網路預約視訊門診，急診就醫則可採步行、自行開車或親友接送前往，如有緊急就醫需求請撥打119協助。

經醫師判定陽性確診後，衛生局說，民眾如有開立口服抗病毒藥物或症狀緩解藥物，可委託親友至實體門診或藥局領取，亦可洽藥局申請送藥到宅。確診者開始5＋N居家隔離及自主健康管理，自主健康管理至自行快篩檢測陰性或距解除隔離日已達7天。

衛生局呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，提醒如體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區仍建議配戴口罩。