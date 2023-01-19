詐騙集團利用網路假交友，進而詐騙假投資，待被害人發現時已情、財兩失，警方日前掌握集團租豪宅當水房洗錢，並搬移嘉義繼續行騙，待時機成熟前往嘉義破門攻堅，一舉逮獲簡嫌等3男1女，查扣現金210萬9300元、2輛賓士汽車及K他命，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

警方查扣的百萬現金。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市左營分局日前接獲民眾檢舉，指有詐欺集圍成員以假交友方式搭訕被害人，待獲被害人信任後，即誆稱投資虛擬貨幣可獲取暴利，誘使被害人匯款至指定之大陸籍人頭帳戶，導致情、財兩失、懊悔不已。

警方獲報後即組成專案小組追查，並報請檢方指揮偵辦，專案人員發現，該詐欺集圍原承租左營及前鎮區等大樓做為詐騙水房工作及集中管理地，去年底又轉移陣地搬遷到嘉義市西區某豪宅，繼續以此手法詐騙被害人。

警方查扣的贓證物。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

因被害人數眾多，專案小組蒐証完竣、時機成熟，持橋頭地院核發的搜索票，前往嘉義市西區詐騙集團豪宅聚點，破門攻堅，當場查獲27歲簡嫌（男）、26歲劉嫌 （男）、31歲陳嫌（男）及28歲楊嫌（女）等4人到案，並查扣詐騙手機18支、筆電1台、不法所得新台幣210萬9300元、賓士汽車2台、名牌手錶3只、名牌皮包4只、毒品愷他命10.93公克等證物，將嫌犯帶回偵辦，警方偵訊後將4嫌依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方查扣的賓士車兩台。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

警方調查，4嫌擔任台灣端水房成員，該集團由話務機房成員透過社群軟體邀請不特定人加入群組，以假交友手法取得被害人信任及個資，致被害人陷入愛情泡泡後，再由話務機房成員以話術詐騙被害人匯款至指定的大陸籍人頭帳戶內，詐騙水錢再交由大陸端水房進行處置。

警方呼籲，假交友詐騙結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒透過社群網站或交友軟體搭訕被害人，經獲得被害人信任後，再引誘被害人匯款至境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯及運彩博奕等方式詐騙被害人，呼籲網路交友務必要睜大眼睛，避免落入詐騙陷阱，致情、財兩頭空。