三重警分局昨(18)日下午4時獲報，河邊北街有一群人發生糾紛，警力時即趕到救下遭人強押上車，正準備載走的受害人，並將涉案的5名嫌犯逮捕調查，全案依違反刑法妨害秩序、妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。

據了解，受害人29歲顏姓男子與犯嫌21歲王姓男子、30歲蔡姓男子、25歲張姓男子、20歲沈姓男子以及19歲的李姓男子互為朋友，不過顏男疑似與王男有債務糾紛，面對多次追討顏男都避而不見，讓王男懷恨在心。

之後王男得知顏男18日會出現在河邊北街一帶時，隨即與蔡男等5人同駕一輛車到場，只見眾人在光天下日下把顏男痛毆一頓後，隨即合力試圖將他強押上車。

顏男不顧被打得遍體麟傷仍奮力抵抗，就在即將被押上車之際，2名員警騎機車先行趕到現場制止王男等人，隨後警車也載著支援警力趕到，即時將顏男救下並將王男等5人帶回偵辦。

顏男被救出後先送往醫院治療，全案訊後將依違反刑法妨害秩序、妨害自由及傷害罪嫌，將王男等5人移送新北地檢偵辦。