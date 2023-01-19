路透社19日報導，計畫大幅裁員1.8萬人的亞馬遜，將在美國時間18日內，會先對美國、加拿大以及哥斯達黎加的員工下手。

專家學者認為，市況好不好看美國公司是要增員還是裁員就知道，尤其是科技產業更是如此。目前來看，是削減人力的消息比較多。除了經濟成長可能出現衰退徵兆外，這些美企可能也要預防將來景氣突然反轉惡化。

根據美國官方網站Worker Adjustment and Retraining Notification（WARN）最新資料，這家全球最大電商將先裁掉美國華盛頓州的西雅圖，以及貝爾維尤（Bellevue）城市約2,300名員工。依照美國勞基法規定，執行大規模裁員的公司，有義務提前60天通知員工。

元月初亞馬遜曾表示，30萬員工中約有6%會被裁員，主要影響到的部門是電子商務以及人力資源。另外，微軟18日也說，計畫裁員1萬人左右，縮減人力的費用預估將達12億美元。