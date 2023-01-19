烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）今天在首都基輔外一起令人震驚的直升機墜毀事故中身亡，他生前是備受敬重的政治人物，準備大膽涉足前線附近。

法新社報導，42歲的莫納斯提爾斯基過去是受過專業訓練的律師，他與其他8人搭乘的國家緊急救難服務直升機今天墜毀在烏克蘭首都附近一個衛星城鎮的幼稚園附近。

據路透社報導，烏克蘭國家緊急救難服務已將基輔郊區布洛瓦利市（Brovary）直升機墜毀事件的死亡人數，從上一次通報的17下修至14，死者當中所含的孩童人數也從4改成1。

基輔市長、前重量級拳王克里契科（Vitali Klitschko）形容莫納斯提爾斯基是「年輕、創意十足的好人…向來積極主動支援捍衛我國國人的性命」。

克里契科在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）告訴法新社，莫納斯提爾斯基「是他家人的珍愛，是我們國家莫大的人才。這是烏克蘭的另一起悲劇」。

莫納斯提爾斯基2021年就任內政部長，是烏克蘭新興一代的政治人物，也是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來位階最高的殉職官員。

與他一起葬身直升機殘骸的罹難者，還包括他的副手葉寧（Yevgeniy Yenin）以及其他內政部重要官員。

莫納斯提爾斯基從政前不僅教過法律，也當過執業律師。他2019年當選國會議員並於2年後，也就是俄國入侵烏克蘭之前的幾個月，獲任命取代醜聞纏身的阿瓦科夫（Arsen Avakov）、成為新的內政部長。

俄國部隊湧入烏克蘭邊界之前沒幾天，法新社團隊曾隨莫納斯提爾斯基前往遭戰火蹂躪的烏東頓內茨克（Donetsk）地區。

當迫擊砲開始落在巴赫姆特（Bakhmut）附近，莫納斯提爾斯基不得不壓低身子、半蹲半跑地尋找掩護。不過就短短幾分鐘之前，頭戴鋼盔、身穿防彈背心的他曾告訴媒體：「我們隨時隨地準備好應付各種情況。」

巴赫姆特如今是俄國入侵烏克蘭近1年來的戰役核心。

烏克蘭內政部9月也曾介入與俄最大的換囚行動，成功讓215名烏軍回家。

在莫納斯提爾斯基協助下，死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）多個星期、最終遭俘虜的多位高階軍事人物得以獲釋。

換囚行動過後曝光的畫面顯示，莫納斯提爾斯基面帶微笑，於歷經長時間協商後在換囚地點土耳其迎接烏克蘭勇士回家。

莫納斯提爾斯基的工作表現，就連政治對手都發言肯定。在野黨國會議員鄂斯汀諾娃（Oleksandra Ustinova）在社群媒體寫說：「我們在委員會無論爭辯有多兇，莫納斯提爾斯基向來誠信正直、沉著、面帶微笑。他會協助讓好的事務過關。」

烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Ganna Malyar）表示，莫納斯提爾斯基「是第一個把『人』和『人權』放第一位的內政部長。如果我要挑出他一個特點，我會挑人性。」