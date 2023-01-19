繼大陸製螺螄粉後，17日晚間傳台灣消費者頗為青睞的「黃飛紅花生」也禁止輸台；不過經濟部表示，無論是大陸製螺螄粉或花生，從未准許進口。一份最新民調則顯示，47.2%的民眾偶爾會購買陸製食品、15.2%經常購買，合計衝破6成；亦有35.9%的民眾不太會留意是否為合法進口商品，完全不會者也達16.1%，合計衝破5成過半數。

《yahoo!新聞》昨（18）日起針對「陸製螺螄粉、麻辣花生遭下架，你的看法是？」進行網路民調，截至今日中午11時，已有約9000人參與投票。在「你會購買中國大陸製食品嗎？」這題，偶爾購買47.2%、經常購買15.2%、從不購買29.2%、不知道／沒意見8.4%。

至於「你在購買國外食品前，是否會留意為合法進口商品？」不太會35.9%、一定會22.5%、可能會20.2%、完全不會16.1%、不知道／沒意見5.3%。

此結果引發熱烈討論，網友紛紛湧入投票連結留言：「經濟部的能力管這些雞毛事剛好而已」、「民進黨的水準，不意外」、「只要品質Ok，為什麼要禁？」「為了標語而禁再找其他理由真的是也沒多民主」、「如果不是食安問題，禁止就有點好笑。至於標語，民眾應自行判斷吧！」「那瘦肉精豬肉呢？」「連吃什麼都沒自由了！」