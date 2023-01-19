大陸全國兩會（人大、政協會議）將於3月初開幕，選舉產生新一屆國家領導層。星島日報披露，在中共二十大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正，將接替王岐山擔任國家副主席，仍然享受正國級待遇，協助國家主席習近平處理外事工作。

山東省人大會議昨天閉幕，並選舉產生該省的十四屆全國人大代表，官方公布「中央提名的韓正同志當選」。消息稱，準備退休的中央領導人不會安排為全國人大代表，如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

多個消息透露，韓正形象良好，外事經驗豐富，深得習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席，協助領導人處理外事工作，排名在七常委之後，仍然享受正國級待遇。原中紀委書記王岐山在十九大因年齡問題卸任政治局常委，但翌年3月擔任國家副主席。

韓正出生於1954年4月，在上海土生土長，曾任上海市計畫委員會主任、副市長等職，49歲就成為上海市長。他擔任上海市長十年，經歷陳良宇、習近平、俞正聲三任市委書記，與習近平短期共事7個多月，關係良好。2012年底，他在十八大擔任政治局委員、上海市委書記，主政這個中國第一經濟城市。

韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴。美國前總統歐巴馬在回憶錄曾經描述印象中的上海市長韓正，稱他是「共產黨的後起之秀」，「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

韓正在中共十九大晉身政治局常委，擔任國務院常務副總理，並負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作。2019年，香港爆發修例風暴，形勢嚴峻。韓正作為中央港澳領導（協調）小組組長，參與處理，包括制定《香港國安法》、完善選舉制度。

據悉，二十大七名常委均已有分工，習近平將在兩會第三度擔任國家主席、李強擔任總理、趙樂際擔任全國人大委員長、王滬寧擔任政協主席，排名第五的中央書記處常務書記蔡奇主管宣傳、黨務，丁薛祥擔任常務副總理，李希出任中紀委書記。一般相信韓正將不再主管港澳事務，暫時未清楚哪位常委執掌港澳領導小組。