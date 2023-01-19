張穎穎和汪小菲的緋聞傳了一年多，去年底男方才在朋友圈曬合影公開認戀，外界以為兩人總算要定下來，未料日前張穎穎自曝已跟汪小菲分手，還開戰張蘭「您好像在逼我站出來？」最近張穎穎又火力全開，不僅回罵汪小菲「誰接觸他家誰會瘋」，又點讚張蘭自認兒子了不起，沒有女孩配得上汪小菲，讓「蘭姐跟菲哥睡吧」。

張穎穎日前表示已多次和汪小菲提分手，並曬出對方求和截圖，接著秒刪，又嗆張蘭：「從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？」要張蘭別再暗箭傷人，否則會抖出對話紀錄。有網友稱汪小菲會瘋不是沒有理由的，生命中3個女人包括媽媽、前妻、小三都是狠角色，張穎穎則親自留言砲轟：「說反，誰接觸他家誰會瘋，再好的人也會被逼瘋」。

張穎穎稱最近在安徽，剛好汪小菲也在合肥。（圖／翻攝自康熙萬事屋微博）

而張蘭對於張穎穎的反嗆則是不屑一顧，先前更罵對方是臭蟲，沒資格進她家門，種種行為讓張穎穎心死，點讚網友回應：「蘭姊跟菲哥睡吧，不然蘭姐覺得別人不配」，張穎穎也現身粉絲群，表示這陣子人在安徽，本來每年都會回老家過年，今年怕把負能量帶給家人，就決定不回去了，先把年過完再說，另有眼尖網友則發現，汪小菲近日也被打卡人在安徽合肥，質疑兩人檯面上吵架，其實私下仍在一起生活。

張穎穎點讚網友發文。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

對於汪小菲家的風波，台灣狗仔葛斯齊日前跳出來力挺張穎穎說出真相，外界好奇他原本看似討厭張穎穎，為何態度大翻轉？他在直播回應說：「我不會去討厭一個人、不會去恨一個人，哪怕這個人曾經是一個大家給她貼標籤是小三的人，我都希望小三她都有眼睛看亮的那一天，有洗清真面目的那一天，我希望她今天好不容易發聲了，請妳繼續下去，請妳勇敢下去」，葛斯齊表示他知道外界有人說這些可能又是「套路」，「我不管妳這些是不是套路，我只知道說妳現在做的這些是對的事情，妳必須要繼續做下去」。