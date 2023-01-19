民眾黨主席柯文哲日前接受廣播節目訪問時，被問到新竹市長高虹安快被聯電榮譽副董事長宣明智牽走，柯文哲回應「對啊，人家是有出錢的我們沒有」，引發話題。高虹安19日回應，選舉期間受到許多人幫助，不需強調誰的貢獻多，之後也會與柯文哲在新竹走春，至於收到多少宣明智的政治獻金，後續外界也會看到統計數字。

柯文哲18日接受廣播節目專訪，廣告時段時，主持人黃國昌詢問柯文哲，高虹安在推動市政時是否會問柯文哲意見？柯文哲回了一句「很少啊」，黃國昌又問，好像快被宣明智牽走了？柯文哲脫口說出，「對啊，人家是有出錢的我們沒有啊！」引發討論。

高虹安19日出席消防節活動，受訪時被問到與柯文哲的關係，她表示，只要是對新竹市民好的建議，包括產業人士、地方人士或政治前輩，都是她請益的對象，不管是柯文哲、宣明智，在人生經驗、產業或地方上的理解，都可能是她常請益的對象。

高虹安也說，接下來也會與柯文哲主席，安排在新竹的過年走春活動，她也提到，選舉期間，許多人都有給予她有形或無形的幫助，她和團隊都相當感謝，認為也沒必要特別強調哪一位，或誰的貢獻特別多。

至於宣明智提供多少政治獻金，高虹安則說，其實每個人都有付出，政治獻金的部分之後也會有統計數字，屆時外界也會看到公開透明的統計報表。