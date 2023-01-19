【愛傳媒朱亞君專欄】大師兄在馬來西亞演講時，分享他工作中接體過的小飛俠，他說：大人的個案，通常頂樓的最後現場，總散落歪倒著幾個酒瓶，感覺他們在決絕的前一刻都還有著眷戀，或者還需要藉著酒精給自己一點勇氣。

而孩子的個案呢，就只孤零零躺著一個書包。

我光想著那個畫面，就難過起來。

回想自己的青少年期，也有幾次感到沒有退路，才十多歲就對這世界失望透了，有好多憤怒與淚水，更多的是找不到生命的意義。在那些懸崖上，我是幸運的，我遇到一些好老師，他們看到了我的高敏感，肯定了我的價值，讓我找到還有文學的世界可以遁逃。

我真的很幸運。我時時刻刻想著文國士的話：「好好長大，是需要運氣的。」

近日出版了幾本教育書，不管是王意中心理師的《好痛，但能跟誰說？》，吳孟昌老師的《孩子越倔強，我越溫柔》，黃俊堯老師的《當老師真是太棒了》，他們都在講一件事：教育的初衷。

你就想想，不管你是30、40、50歲，我們這樣成熟的年紀，在辦公室裡都不一定如意，你會遇到職場霸凌，你會吃老闆的排頭，你會被同事排擠，我們是大人耶，我們都會有苦難言。那孩子呢？在校園裡絕對弱勢的孩子呢？

每一個走上頂樓的孩子，他們的父母不都吶喊著：早餐時還好好的呀。他們的老師不都遺憾著：他在學校很正常啊。

我們都不知道別人正在發生甚麼，但也許我們可以試圖。

年假十天，好不好讓我們都放下手機平板，懷著一顆柔軟的心，去聆聽去擁抱那些也許正在泅溺掙扎的孩子。

出版這產業的力氣真的好小，但套句王意中的話，只要我能救一個，我都願意一直講下去。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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