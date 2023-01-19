已退休的健保署前主祕葉逢明，被控和健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝，涉嫌從內部資訊系統偷查民眾健保個資，包括警調憲與國安局情治人員，且已長達13年。今健保署完成初步調查結果，指出謝員雖曾在107年8月3日至8日曾查詢10多萬筆資料，但當時有查詢的公務依據，且無證據顯示有資料外洩情形，應符合個資法之查詢必要。

健保署政風室主任蔡秀卿表示，107年7月退休公務員支領月退休年金改革制度實施，退休公務員如應該用第1類眷屬身分投保，卻改用第2、3類職業工會、農漁會身分投保，將影響本署保費收入，為評估整體狀況，謝員於107年8月3日至8日針對「統計50歲以上公教人員投保情形及第3類保險對象年齡分布情形」進行統計分析，以評估對健保保費收入的影響性。

蔡秀卿說明，本次統計分析調閱資料範圍為屬於公務機關的投保單位，目前媒體報導所述之國安軍情等單位，因亦屬公務機關，故在以投保單位為公務機關設定查詢條件之批次調閱資料下，一併調閱。

蔡秀卿強調，此項調閱目前查有相關公務辦理依據，及分析統計結果可佐證，應是為了統計分析而調檔，並非刻意針對特定國安機敏人員而調閱，況目前經調查，並無該筆資料以USB存取攜出的LOG紀錄，相關資料將提供給檢調做參考認定。

至於李仁輝的調查部分，蔡秀卿說，因該員的調閱筆數不多，且媒體報導的調閱期間長達13年，還要進一步了解，目前仍在調查中。葉逢明則從未被配發調閱權限，至於有無指派下屬進行調閱等情事，得由檢調進一步釐清。