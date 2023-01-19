迎接史上最長10天農曆春節，儘管2大電信合併案NCC拍板後仍存在變數，新電信三雄成軍再等等，今年有可能是電信「3大2小」的最後一個農曆年，五家電信業者各出奇招，祭出各式各樣的優惠，包括申辦門號、購機、數位匯流甚至是比特幣兌換，就是要拚在農曆春節衝刺一波業績。

中華電(2412)推出精采5G「錢兔大展大顯威風」優惠活動，即日起至2月28日止，搭配精采5G月繳999元以上購機方案，入手iPhone 14系列可享舊機回收加碼折2000元、購買指定Android機型專案價最高可享3000元折扣；申辦精采5G四季饗宴月繳1399元以上方案，加碼贈Hami Point最高888點，最高可拿17,888點。

台灣大(3045)推出新春優惠五重奏，讓用戶抽好禮、換新機、追好劇、聽勁歌、暢飆網。即日起至2月28日凡申辦台灣大5G專案即可抽獎，天天抽出8888元momo幣，總獎項價值超過千萬元。申辦台灣大指定資費，搭配三星Galaxy Z Flip4等新機，專案價現折2,000元。春節期間，台灣大推出串流影音服務相關優惠，申辦Disney+指定專案享Disney+請你看一年，再送Disney+限量大禮包。

遠傳(4904)則規劃今(19)日至1月24日春節期間開運紅包天天送，總計價值超過50萬遠傳幣大紅包，除夕夜與大年初一再加碼抽Apple大禮包。1月27日至1月31日開工日，遠傳心生活備妥茶飲和咖啡優惠為用戶打氣，買咖啡或轉贈朋友可拿88遠傳幣。春節期間遠傳更攜手四大宮廟提供線上點燈服務，讓用戶在家即可消災解厄迎福氣。此外，遠傳也提供出外走春親子共遊最佳選擇，「BABY SHARK放電趴」遠傳會員最低66折優惠。

亞太電(3682)為電信業唯一擁有元宇宙共享空間亞太電XLAND，去年4月開站以來，已累積超過10萬人次到訪，即日起舉辦走春迎新年好禮大方送，不限亞太電信用戶均可免費參加，2月底前攜手台灣最大的數位資產買賣平台MaiCoin狂灑價值超過百萬紅包雨，活動期間登入XLAND元宇宙，並登錄手機門號即可獲得等值168元的比特幣兌換碼。

台灣之星自月初即於全台實體及網路門市推出新春限定優惠，針對想趁新年換新機的消費者，祭出平價4G不限速吃到的門號搭手機新春限時限量專案，若沒有購買手機的需求，4G、5G單辦門號雙雙挑戰市場最低價吃到飽，月租399元，綁約30個月，可享4G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘；月租599元，綁約30個月，即享5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送60分鐘。此外，台灣之星也特別於網路門市推出加碼限定優惠，搭配5G指定資費方案，綁約24個月，除可享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送最高120分鐘、市話最高贈送60分鐘，再加碼送momo幣。