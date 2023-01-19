衛福部日前宣布給予第1線醫護人員「防疫津貼」，台東縣長饒慶鈴今天表示，台東防疫旅館醫護人力補助僅獲中央原承諾的一半，且對收治個案增加衍生額外醫護人力計算嚴格，造成台東縣補助款額短少124.5萬元，她立即指示衛生局在法規規範許可下優先發放，讓大家安心好過年。

台東縣防疫補助款額短少124.5萬元，由台東縣府及台東馬偕自行墊付。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府說明，由於去年底前台東縣都未收到防疫旅館補助費用，由台東縣府及東馬自行籌款墊付，而原本承諾的醫護人員津貼補助，也因獎勵要點被打了對折，且對收治個案增加衍生的額外醫護人力計算更為嚴格，導致全國性都發生補助款短少問題，而台東整體少撥補124.5萬元。

饒慶鈴表示，在去年疫情最艱難時，全縣醫護同心度過難關，讓台東疫情整體防守得宜，縣長饒慶鈴別表達感謝，其中台東馬偕協助緊急設置加強版防疫旅館，分流收治獨居長者、孕婦及嬰幼兒確診者，發揮了很大的功效。

饒慶鈴非常感謝台東馬偕力挺防疫，經馬偕醫院副院長王光德說明後，了解問題癥結，立即指示衛生局在法規規範內協助東馬補足這筆經費，縣府非常願意做醫護人員的後盾，謝謝醫護人員在疫情艱困時期的付出，提供經費協助，希望讓醫護人員都能安心過年。