千萬得主是你？財政部近日清查兌獎狀況，前一期111年9、10月統一發票仍有4張千萬特別獎，以及2張200萬元特獎還無人兌領，指出4張千萬特別獎的幸運兒分別在高雄市、新北市、桃園市、台南市消費，兌獎期限至3月6日，呼籲中獎人快來領獎。

財政部指出，4張未領的千萬特別獎統一發票，其中一位僅花48元買飲料，地點在高雄市岡山區後紅里大仁南路的統一超商，還有一位是在新北市三重區永清里三和路4段408號的摩斯漢堡消費105元買飲料及餐點。

另外兩位千萬特別獎發票幸運兒分別在桃園市觀音區樹林裡成功路的萊爾富超商買菸，花125元，以及台南市東區崇明路595號，花14800元買一件醫療器材。

此外，統一發票200萬特獎有2位幸運兒還沒領獎，消費地點在彰化市的「中油彰化中華路站」花80元加油，以及苗栗縣竹南鎮清心福全花31元買飲料。

111年9、10月統一發票中獎號碼。（中時新聞網製表）

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