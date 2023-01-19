許多駕駛人開車、騎車在路上，最怕遇到馬路三寶，而台中一名騎士，近日騎車經過西屯區台灣大道的一處單行道，遇上一位大姐開著汽車，疑似因為不熟悉路況，誤把車開上往來車輛全與她逆向的道路，並朝著騎士迎面開來。這名騎士好心提醒對方「妳逆向了，趕快掉頭」，但這名駕駛大姐完全不覺得逆向開錯了很不好意思，還堅持繼續往前開，並一臉理直氣壯的回嗆提醒她的騎士，「我不這樣要怎麼過去？」

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」昨天（18日）分享一段機車的行車紀錄器畫面，畫面顯示的時間是在12日下午2時40分，當時騎士行經台灣大道四段5巷的單行道，騎到一半遇到一輛逆向行駛的黑色汽車。

影片中，騎士見汽車逆向，好心停車提醒對方掉頭，但車內的駕駛大姐，依舊想從騎士旁邊繞過，但騎士一直用機車擋住她，提醒這位大姐別再往前開，兩人僵持了30秒後，女駕駛最後開窗，明明自己逆向行駛，卻理直氣壯對騎士大聲嗆，「不然我要怎麼過去」，表示要繼續往前開，再找看有沒有地方可迴轉。

這名擋下馬路三寶失敗的騎士直言：「阿姨，那是你的問題好嗎？趕時間就不跟你廢話，直接檢舉」。而該部影片目前已累積超過7萬人次觀看，有網友就回應，「這個嘴臉，一副理所當然的，拜託送她逆向的罰單」、「今天如果是大車的話她就乖乖迴轉了，我看她多厲害」，但也有人緩頰「要她一路倒車出去可能對她來說太難了，還是好心點讓她迴轉吧」。

不過也有人提醒原PO，「要就檢舉對方就好，沒必要去擋住對方或是攔下他，自己也不是警察，沒有那個權力去攔人家，人家違規頂多行政罰，你擋住人家，對方是可以提告的」。