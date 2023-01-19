民眾黨團今召開記者會指出，近日台美關係有兩項新進展，除美售我「火山陸上機動布雷系統」，一是台美21世紀貿易倡議第二輪談判。然而政府對這兩項重大事件，至今未說明內容及可能影響，造成民眾各種猜測。民眾黨團要求政府向大眾釋疑，不要選擇性放話。

民眾黨立委張其祿（左）、邱臣遠（右）19日舉行「台美關係新進展，政府要向人民說清楚」記者會。（姚志平攝）

立委邱臣遠表示，中共與台灣的矛盾成為國際焦點，政府去年底宣布義務役恢復至一年後，始終無法進一步提出明確建軍規劃，面對兩岸緊張情勢也無法妥善因應，民進黨政府應拋棄「政治凌駕專業」的陋習，知人善任才能避免治國無方的鬧劇一再重演。

邱臣遠建議，面對中共軍事武力恐嚇，台灣亟需發展不對稱戰力，國防部2020年計畫向美國採購「迅擊智慧型水雷」，搭配台灣自製「萬象水雷」反制中共海軍集結渡海，兩年過去水雷變成地雷，國防戰略說變就變，有違濱海決勝的宗旨。台灣智慧水雷技術逐漸成熟，若能積極發展無人快速布雷艇，相信一定程度可以替代「火山布雷系統」，將敵軍拒於海上。

對於為期四天的「台美21世紀貿易倡議」談判在台北落幕。立委張其祿表示，談判在貿易便捷化、反貪腐、善政實踐與數位貿易等議題交換意見、並在多個領域達成初步共識，台美貿易倡議有所進展值得肯定，然而政府應該說清楚、講明白談判內容對台灣有什麼實質影響。

張其祿直言，「台美21世紀貿易倡議」啟動超過半年，至今拿不出明顯成果，企業反應冷淡，民眾也普遍解讀為政治宣傳，尤其談判過程缺乏公開透明，欠缺任何可量化評估的內容，讓社會大眾懷疑當年萊豬准入換FTA爭議會否再次上演，這也是對於執政黨的強烈質疑。

張其祿指出，相較馬政府時期與中國大陸的制度化協商，如ECFA開會前後行政單位都要赴立院報告，「台美21世紀貿易倡議」顯得非常模糊，程序應該更加透明、協定內容也要公開，方能加速各界需求盤點、彙整，以利進一步規劃因應方案，蔡政府不該繼續牛步，推動台灣加入CPTPP、IPEF等國際組織要有實際進展，才能提升台灣的經濟韌性。