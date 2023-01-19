才剛前往紐約參加完「林來瘋」活動的林書豪，19日突然發布自己已經結婚兩年的喜訊，也讓外界感到相當震驚，畢竟他從未公布過自己的感情世界，每當被問到女友問題總是避而不答，如今卻突然宣布兩年前就已經結婚，接下來就等待他何時宣布返台打球了。

林書豪發文內容翻譯如下，「一夜成名的有趣之處是沒有人教你如何處理，雖然我感謝我經歷了這段瘋狂的旅程，但是我一直知道，當我結婚時，我會想保持我的個人生活神聖，並且盡可能地保持自己。

雖然我仍然對守護個人生活方面感到強烈，但大家也很難不知道這樣一個重大的變化。 多年後在一起，我在一個親密的儀式中娶了我的妻子，從此以後這是我生活的亮點。 終於分享這幾年前美好的一天。 我很感激找到一個愛我的人,擁抱我獨一無二的生命,並且只是與生活在一起。

希望明年的這一年充滿健康、與親人的時光和歡樂的回憶。 我們家祝你農曆新年快樂。關於一夕成名有件很有趣的事，那就是沒人會教你該如何去應對。當然我很感激能擁有這麼一段瘋狂的旅程，但我十分明白當我結婚以後，我會竭盡所能地讓我的私生活保持神聖且忠於自我。

當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。

祝願新的一年裡滿是健康，與所愛之人的相處，以及各種喜悅點滴。我們全家在此祝福大家新春快樂！」