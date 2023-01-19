立法院19日將處理2023年度中央政府總預算案，完成三讀後，本會期也正式宣告結束，也是內閣改組的時機。行政院長蘇貞昌是否會在今天率內閣總辭也備受關注，內閣若改組後，是否會影響中央地方合作，台北市長蔣萬安表示，未來中央地方一定是密切地合作，我們都有共同的目標，就是希望為地方好。

蔣萬安今上午出席慰勉北一女訪美樂儀隊載譽歸國活動，會後受訪被問及中央內閣改組，蔣萬安表示，未來中央地方一定是密切地合作，雙方都有共同的目標，就是希望為地方好，為市民好，絕對是以市民的權利為最優先考量。

蔣也舉例大巨蛋的問題，很謝謝中央內政部即刻給出認可函，因為他一上任，相當積極主動跟內政部有多次的交換意見、溝通，所以希望未來能夠持續朝向不管是重大建設，為市民爭取權益，相關的補助經費，都是共同來為這個城市為市民來著想。

至於今上午新舊分局長交接，前內湖分局長王炳睿因諸多爭議，被調任到南港分局明轉暗降，對此蔣萬安僅表示，這都是正常的輪調，都尊重中央的職權。