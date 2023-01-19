南韓人氣女團BLACKPINK自去(2022)年開始舉辦世界巡迴演唱會，13日來到香港連跳3場與粉絲同樂。豈料，17日竟被大陸網友指出成員Jennie（金珍妮）在舞台上「划水」，更曬出多個日前演出片段佐證，在網上一時掀起討論聲浪，更衝上熱搜榜第一的位置。

17日一則「網友質疑Jennie香港演唱會划水」的相關話題高掛熱搜榜榜首，其中有網友指出她在香港的演出與此前歐美場的演唱會表現有不少差異，認為她全程面無表情，舞蹈動作也相當軟綿無力，與其他三位成員的對比尤為明顯，直言：「不想來大陸表演的話就別來。」

微博上「網友質疑Jennie香港演唱會划水」引起討論聲浪。(圖／翻攝自微博)

其中，更有網友曬出對比影片，只見影片中Jennie在外國場的演出穿著火辣，外套裡面「僅有內衣」，演唱進行中更將外套脫下大跳性感抖胸舞。豈料，在香港表演時，同樣的舞蹈動作卻拿著麥克風，僅微微擺動肩膀，讓網友看了相當傻眼，怒批：「金珍妮你來大陸演唱好像收斂了好多。」

消息曝光後，大批網友紛紛留言，表示「她舞台上划水已經成為人設了」、「無所謂，粉絲自然會跪著追星」也直言：「我花了那麼多錢，從大陸到香港追星，不是為了來看她敷衍了事的」。不過也有粉絲幫Jennie緩頰，指出Jennie是因身體不適才會在表演中看似「軟綿綿」，更提到她在整場表演中全程面帶笑容，並未有不敬業的舉動，此外也一併曬出影片佐證說法。