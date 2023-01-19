立法院預計今日下午處理2023年度中央政府總預算案，三讀通過後正式宣告本會期結束，隨之啟動內閣改組，行政院長蘇貞昌昨稱「今天就會知道結果」，外界關注他是否會在前往立院致意時有所表態，行政院發言人羅秉成19日表示，屆時蘇揆將和國人報告內閣改組相關情形和安排。

農曆春節將至，18日是年前最後一次的行政院會，外界認為若總統拍板換閣，今日就是蘇揆的畢業典禮。值得注意的是，行政院討論事項的議程中，出現「第10屆第7會期提出之書面施政報告初稿」，又引發臆測，官員解釋，這是依立法院職權行使法，也就是2月1日、新會期前，須提出送到立法院。

而行政院會結束後，羅秉成按例主持會後記者會，媒體提問，蘇貞昌昨提到內閣調整與否今天將有相關宣布，屆時到立院是否會表態，政院之後又會怎麼處理？

羅秉成表示，大家都很關心內閣調整改組的事情，總統和院長也數度對外界說明，時候到了就會跟大家報告，也就是在立法院總預算通過後，按照現在的時程，順利的話大概會在下午順利三讀，屆時院長將至立法院致意，相關情形和安排到時候會跟大家說明，至於形式和內容，也是待預算通過再與國人報告。