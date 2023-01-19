高雄38歲陸籍配偶黃姓女子，多年前與前夫來台定居，育有2子，現已離婚。去年中旬到移民署高雄市第一服務站辦理居留延期時，發現居留已逾期，面臨遣返。黃女淚求移民署幫忙，表示忙於工作賺錢養家，還要照顧患有過動症長子，才未注意已逾期。第一站聽聞後，緊急行公文至移民署本署開特例，並於去年下半年完成手續，讓黃女能繼續留在台灣，照顧、陪伴小孩過新年。

據了解，來自福建省的黃女，2004年間與當時在幫親友女裝店工作、從事批發的前夫溫男認識，隨後兩人墜入愛河，並在當地結婚。

後來考慮到小孩的教育問題，兩人於2012年返台，定居於美濃，隨後育有2子。但來台後，雙方常因經濟問題相互爭吵，並於2021年5月底離婚，離婚後溫男轉往外地打工維生，黃女則在當地與友人開餐飲店賺錢。

黃女來台後，一直與公婆關係良好，離婚後仍同居在一起，並且照顧公婆、及90歲的祖父。而黃女長子卻在國小時遭診斷罹患過動症（ADHA），需定期回診治療，黃女此時一人當三人用，不僅要在外工作賺錢養家，還必須照顧公婆、2個兒子，更要抽空帶長子到醫院回診。

2022年5月初，黃女到移民署第一服務站辦理居留延期時，服務站人員發現她居留已逾期，且黃女與溫男離婚，居留事由應由配偶更改為依小孩監護權繼續留台，但黃女卻忙於工作、照顧家庭尚未更改，將面臨到1萬元罰款外，並依規定遣返回大陸。

黃女聽聞要遣返回大陸時，無助得聲淚俱下，央求服務人員幫忙，表示「她還有公婆、患有過動症的小孩要照顧」，因公婆身體有恙無法照顧小孩，再加上大陸防疫政策下，無法立即返台，擔心兒子們無人照顧。

黃女的公婆得知黃女將被遣返，與在外地工作的溫男，一同寫陳情書，懇求第一服務站網開一面；此外，黃女長子的國小老師也力挺黃女，稱長子在黃女細心得照料下，有明顯好轉的跡象。

在移民署南區事務大隊高雄市專勤隊實地訪查之下，確認屬實，隨後第一站緊急發公文至台北移民署本署，讓移民署開特例，協助黃女重新取得居留，繼續留在台灣生活，而移民署在下半年獲准，允許黃女繳清罰金後可繼續留在台灣，讓黃女能夠持續照顧公婆以及孩子們生活。