義大利經濟部長在周三表示，義大利政府有決心去確保英特爾(Intel)的投資案，在義國打造一座晶片工廠。

經濟部長Giancarlo Giorgetti在國會議事的空檔時間告訴媒體：「不幸的，或者說幸運的是，我們的政府中有一些變化：關於成本問題，全球範圍都出現了變化，但是我們仍堅持承諾」。

在去年12月召開的年終新聞會上，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)表示，她認為英特爾的投資具有高度戰略意義，並將安排與該公司會面，以及探索促進投資的方式。

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