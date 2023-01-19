長榮航空(2618)飛行學院將於今年2月11日在台灣舉辦招生說明會，當天分別有08：15和10：15兩個上午場次，即日起開放民眾報名，有志一圓飛行夢。長榮航指出，2023年度自費學員飛行訓練，預計開課日期為2023年5月15日。

長榮航空飛行學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，天氣穩定、訓練空域廣闊、鄰近機場眾多、各類助航設施完備，並有完善的空中管制系統，為飛行訓練絕佳場地。學院已建造完成18,000平方英呎訓練中心及16,000平方英呎飛機維修棚廠。現擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證：FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft維修中心。

學院除了提供航空公司客製化訓練，也已備妥多元、豐富的飛行訓練課程，目前經美國聯邦航空總署驗證、核可的課程共有13項，包括：飛機自用駕駛(單、多引擎)、飛機商用駕駛(單、多引擎)、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練。

校長朱戈表示，長榮航空飛行學院不斷提升基礎飛行訓練的安全與品質，時時保持訓練機的最佳妥善率，並由專業優秀的飛行教官以責任制指導每位學員。我們的學員參加美國聯邦航空總署考試時，都有十分優異的表現，屢受考官讚賞。長榮航空飛行學院自2012年成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員330名，自2019年開始招收自費學員，目前共有13位學員完訓並已陸續投入國內航空就業市場。