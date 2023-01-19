台港聯合打造激速動作片《速命道》，由瘦子E.SO獻出首部電影處女秀，並與小春Kenzy、大淵MUTA一同在電影裡跨界合體，滿足粉絲音樂、視覺的雙重享受。首支預告片中，瘦子用賽車速度駕駛救護車，一路奔馳在街頭救人，正是電影想表達的「速度可以殺人也可以救人」，並把「地下賽車」刻劃為武林般的頂尖對決。

瘦子對於自己的首部電影相當看重，為了詮釋救護技術員（EMT）與賽車手，在電影開拍前還進行了密集訓練，將在片中展現分秒必爭的急迫救援，也會看見醫護人員所面臨的各種困難。平時不開快車的瘦子坦言，為了要感受賽車貼背感，特地上高速公路體驗加速的感覺。

瘦子E.SO在片中飾演救護技術員（EMT）與賽車手，獻出首部電影處女秀。（寬銀慕電影提供）

《速命道》前導預告｜速度可以殺人，同時也能救人！

愛車的大淵在《速命道》中飾演瘦子的兄弟，不但化身專業技師，也過足了飆車戲癮。小春在預告中看似反派，對著大淵嗆聲：「規矩，最重要的就是規矩。」也讓觀眾好奇頑童在電影裡將碰撞出什麼火花。

《速命道》前導海報。（寬銀慕電影提供）

瘦子說：「我們3人平時都會討論要怎麼演，怎樣效果會更好。」大淵表示，他們沒事就在街上或是後台演起來，小春更是能瞬間入戲。小春表示對於演出其實相當緊張，也上了許多戲劇表演課，因此更佩服專業演員。而片中3人都有獨特的坐駕，除了要與「人」對戲，還要跟「車」培養情感，可是做足了功課。