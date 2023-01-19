香港女星溫碧霞出道多年，出演過多部電視劇及電影作品，她所飾演的角色中，以《封神榜》裡美艷動人的惡女角色「妲己」最為經典，至今仍被觀眾封為是「最美妲己」，風靡兩岸三地。近期她在小紅書曬出自己練瑜珈影片，表示：「永不放棄我的小蠻腰」，豈料卻引起網友兩極評價。

56歲的溫碧霞有「凍齡美魔女」之稱，她經常運動以保持完美身形，她日前在小紅書曬書家運動的影片並寫上：「我們一起動起來，永不放棄我的小蠻腰」，只見她在寬敞的米白色為主調客廳，盡情伸展四肢，她穿運動內衣與短褲，在瑜伽墊上做出多個伸展拉筋動作，水蛇腰及一雙美腿表露無遺。

56歲溫碧霞曬出運動影片，沒想到引發網友兩極評價。(圖/溫碧霞 小紅書)

影片一出，立刻引起網友熱議，有人批評道：「一看就沒有運動習慣的人，都不標準，擺拍作秀，看看人家李若彤、鍾麗緹是怎麽運動的」、「我真的接受不了一個女明星濾鏡開的連畫面都模糊了」、「不知道啥總給人一種無法面對真實的自己的感覺」，但也有人跳出來支持她，「她只是單純的被老公寵了一輩子所以一直都有一顆少女心而已，50多身材保持成這樣也很不錯了，女人對女人都這麽苛刻，這個世界怎麽了？」