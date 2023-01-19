去年7月5日凌晨高雄鳳山區某超商發生惡狼指侵事件，當時驚動社會，當天37歲李姓男子進入超商後，上前搭訕獨自坐在超商內的女子，不料搭訕失敗後，李男竟當場強行推倒女子、拉扯內褲指侵得逞逃逸。3小時後又回到同間超商偷飲料和口香糖，才被員警逮個正著。高雄地院審理後，依妨害性自主罪判李男2年6月徒刑，及民事30萬元的損害賠償。

李男7月5日凌晨2時進入鳳山區某家超商，見1名女子獨自坐在超商內用餐，便上前搭訕。李男遭到女子拒絕後，原本想把女子強行拖出超商外，但女子努力反抗，2人在超商內發生嚴重拉扯。

由於女子身材弱小，跟李男比起來簡直是難以抗衡，在拉扯之間李男直接將女子撲倒，店員見狀立即跑去報警，就在店員報警期間，李男強行扯開女子衣褲、以手指侵犯得逞，隨後逃逸出超商。

沒想到3個小時後，李男又回到同間超商，想要偷竊飲品及口香糖，員警當時正在現場做筆錄，員警看出李男行跡詭異、正準備上前盤查時，竟遭李男出拳攻擊，並與員警上演追逐戰，所幸支援警力即時趕到支援，眾人用辣椒水成功制伏李男。

李男到案後否認性侵，移送地檢署複訊時一度承認有磨蹭被害女子臀部、用手撫摸女子下體，但偵查中又改口否認。

高雄地院審理時，女子表示自己身心受到極大傷害，要求精神撫慰金100萬元，但李男表示自己無法負荷這筆龐大的費用，法官斟酌李男的身分地位和經濟狀況後，依損害賠償判須賠給女子30萬元；至於妨害性自主部分，法官考量李男患有精神疾病，事發時有出現幻聽，甚至直到3至4天後才想起案發過程，間接證實李男罹患思覺失調症，因此輕判2年6月徒刑。