中國正在人工智慧（AI）研究領域提升優勢，日媒分析過去10年各國AI相關論文的數量和品質發現，中國自從2019年在品質上躍居首位之後，不斷甩開排在第2名的美國。從企業來看，中國企業在前10家之中佔4家，發展強勁。圍繞影響國力的AI競爭，已成為中美主導權爭奪的主戰場。

日本經濟新聞在荷蘭學術資訊大型企業愛思唯爾（Elsevier）的協助下進行分析，利用約800個AI相關關鍵詞，以2012至2021年的學術論文和學會論文為對象，分析了各國和企業的「研究能力」。目前的AI熱潮以「深度學習」技術的創新為契機，於2012年前後興起，涵蓋影像識別和文章生成等廣泛領域。

報導指出，全球AI相關論文篇數從2012年的約2.5萬篇增至2021年的約13.5萬篇。中國在數量上一直排在首位，到2021年增至美國的約2倍、4.3萬篇，發展趨勢加強。

在論文品質方面，中國也佔據優勢。若將其他論文的引用次數進入前10％之受關注論文篇數作為品質的指標，截至2012年，美國以629篇排在首位，中國以425篇排在第2名。隨後中國奮起直追，到2019年超過美國，躍居首位。2021年，中國比美國多7成，達到7401篇，日經新聞形容是「呈現一馬當先局面」。

但另一方面，從企業來看，美國仍佔優勢。在數量方面，微軟、Google母公司Alphabet和IBM是最近10年的3強。在品質方面，2021年受關注論文篇數的前10名之中，排在首位的Alphabet等美國企業佔了6家。

不過，中國企業發展強勁。在數量方面，截至2012年只有約1家中國企業進入前10。在品質方面，截至2016年與美國存在明顯差距，但到2021年，在數量和品質上，騰訊控股和華為技術等4家已躋身前10名。

報導指出，中國企業中擁有強大研究能力的國有供電企業國家電網，將分析通過數億個智慧電表等收集的大數據，開發有助於電力需求預測和故障監測等技術。此外，在數量和品質方面排在第11名的百度，則在中國運行完全無人的自動駕駛計程車。

報導也說，AI是軍民兩用技術的代表案例，研究能力的優劣不僅影響產業競爭力，還關係到國家的安全保障。