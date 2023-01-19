中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫18日在瑞士蘇黎世會面。根據中方的新聞稿，中方歡迎葉倫在今年適當時候訪問中國，雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

新華社昨天晚間報導，劉鶴與葉倫（Janet Yellen）在蘇黎世舉行半天會談。根據新聞稿，中方表達對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

報導指出，雙方圍繞落實中美元首峇厘島會晤重要共識，就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。

雙方認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。

雙方討論了深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題。雙方認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、20國集團（G20）和亞太經濟合作會議（APEC）等多邊框架下加強合作。

雙方同意繼續支持新興市場和發展中國家綠色低碳發展和經濟轉型。