看好台灣資本市場優勢，十家優質越南台商18日在KPMG安侯建業率隊下拜訪櫃買中心，此為疫情紓緩、邊境開放時刻，近期大規模的台商返台參訪團。

配合政府推行的新南向政策下，隨著疫情紓緩，KPMG安侯建業再度啟動海外實體業務推動，疫後首發於2022年11月與櫃買中心共同親赴越南招商，使當地台商瞭解台灣資本市場的優勢，成功推十家越南台商於農曆新年返台之際，組團拜訪櫃買中心。

參訪行程中，面對日益重視的ESG議題，也特別安排KPMG專家從ESG發展趨勢談企業碳管理思維，以及身處海外的台商如何因應進行交流。此次參訪的越南台商所屬產業多樣化，包括塑膠原料、家具、鋁材製品、紡織布料與鞋材、自行車零組件、農漁業網具、醫療器材及冷凍海鮮產品及加工食品等，也映證了台商過去三十餘年在海外深耕有成的代表性產業。

KPMG安侯建業專業策略長池世欽表示，KPMG安侯建業自2014年成立以台商為核心的專業服務平台「海外業務發展中心」，由台灣籍的合夥會計師於海外駐點，整合及協調東協KPMG內外服務與資源，滿足台商全方位的服務需求。成立至今已邁入第9年，從早期鼓勵「台商回台投資專案」、「海外台商輔導專案」，到發展新南向，協助經濟部「國際投資合作計畫」及「臺灣投資窗口」專案，在越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、印度、馬來西亞、柬埔寨等8國設立台灣投資窗口，透過此雙軌且長期深耕策略，輔導東南亞企業回台掛牌及連結海內外資產，協助台商轉型升級。在疫情解封之際，成功即時延續疫情前的服務能量。

KPMG安侯建業海外業務發展中心主持會計師吳政諺表示，根據KPMG在東協當地長期服務台商企業的經驗，以越南為代表的東協台商，面對全球經濟環境詭譎多變之際，台商企業普遍面臨產業轉型升級、家族傳承等挑戰，成熟經營事業在更上一層樓的同時，可藉助資本市場，進行橫向及縱向的整合，盤點各企業優勢尋求合作契機，並利用機構投資人帶來的財務、業務資源，加強整合力道及深化海外台商普遍欠缺的資源，因應挑戰。