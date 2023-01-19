太魯閣國家公園天祥地區為野生獼猴出沒熱區，附近商家聚集又是休息站，多次發生獼猴搶食及抓傷遊客事件。明起春節10天連假，勢必湧入大量人車，太管處加強推動「4不」，不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露，誤餵食獼猴恐觸法罰3000元，呼籲民眾配合。

太管處園區台灣獼猴數量不少，從低海拔到中、高海拔都有，一般野生獼猴「遠遠看到人就跑掉」，但太魯閣國家公園內的獼猴，因民眾長期餵食，逐漸改變食物鏈，導致獼猴對人類的警戒心消失，把餵食視為食物來源之一，過去經常發生攻擊行為，搶奪遊客手上物品。

台灣獼猴經常出現在天祥地區商家附近。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

據調查，天祥地區猴群數量約30隻，前幾年最高時將近百隻，2017年起，太管處、縣府農業處一度針對會搶食、攻擊遊客的「問題獼猴」，以誘捕、移地野放至較偏遠山區，不過獼猴數量仍多。

太管處說，若遭獼猴咬傷，因獼猴身上可能帶有會傳染給人類的狂犬病（感染死亡率100%）、皰疹B病毒感染症（感染死亡率70%）等病毒，感染風險大增。

對於獼猴「攻擊」人類行為，太管處表示，獼猴循本能覓食，並非主動攻擊人類，如何減少覓食區食物出現，降低牠們的危險性，是重要課題。針對獼猴共存，太管處推動「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」4大守則，遊客若餵食台灣獼猴，可依違反《國家公園法》開罰3000元，勿以身試法。

春節期間，台8線中橫公路初二至初四交通管制，太管處配合推出免費遊園專車，共3條路線，載遊客往返太魯閣遊客中心到天祥賞景，發車時間為每天上午7時至下午2時，歡迎遊客多加利用，也請配合相關措施。