繼前1個月大幅成長後，澳洲2022年12月就業人數意外下降，當地勞動市場吃緊狀況似乎正在鬆動。不過，失業率還是保持在5年來低檔區。

澳洲官方19日資料顯示，上個月淨就業人數，較11月減少14,600，較市場預估22,500要少。同時，11月就業人數經調整後則大增58,200。職缺增額減去裁員數後的淨就業人數雖變少，但上個月3.5%的失業率，略高於10月創下的48年新低3.4%。

至於2022年12月勞動力參與率，則從11月歷史新高66.8%小降至66.6%。澳洲上個月增加17,600個全職工作，去年一共增加452,000個正職職缺，屬於正常範圍。

澳洲政府表示，從2022全年來看，就業市場強勁成長，加上勞參率高以及失業率低，顯示勞動力仍吃緊。不過，外界有6成預估，澳洲央行2月初的既定會議中，還是會繼續升息至少1碼，也就是25個基本點。目前，澳洲基準利率在3.1%。