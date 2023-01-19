桃園總圖開放營運話題熱 台灣房屋捐書萬冊強推閱讀

桃園市立圖書館新建總館目前開放營運，作為全國最大圖書館萬眾矚目，更比拚藝文美學。對藝文活動殷切關心的台灣房屋集團捐出萬餘冊書籍，推動企業ESG不遺餘力，期盼孩童有完善的閱讀去處；其中，台灣房屋總裁彭培業曾說明「三本哲學」，使桃園總圖全齡化的藏書目標與台灣房屋核心價值呼應，同時呼籲業界一同響應捐書活動。

被譽為全台最美的圖書館，桃園總圖全新落成，對藝文活動關心不遺餘力的台灣房屋集團捐出共萬餘冊書籍，一舉成為桃園幸福企業的表率。

台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，全台最美圖書館是近期民眾的熱門話題，台灣房屋身為幸福企業，行有餘力並嘗試拋磚引玉，捐書萬冊期望能彰顯企業永續的價值。

「這也是我們台灣房屋推動的ESG+，屬於社會責任的一部分。」副總裁周鶴鳴說，並希望桃園的小朋友能有閱讀的空間，將社會關懷從友善同仁到回歸大眾，推動全民閱讀。

台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，台灣房屋身為幸福企業，捐書萬冊期望能彰顯企業永續的價值。(圖/中時新聞網攝)

台灣房屋總裁彭培業也曾公開表示「三本哲學」，期許未來國人應該擁有本人(健康)、本事 (興趣)、本錢(經濟)的能力，並讓台灣成為國際樂齡大國。

桃園總圖全齡化的藏書和使用規劃，恰巧與台灣房屋的核心呼應，而台灣房屋作為房仲產業 ESG+ 第一品牌，希望以當頭棒喝的行動力，呼籲業界一同響應捐書活動。

桃園總圖全齡化的藏書和使用規劃恰巧與台灣房屋的核心呼應，也呼籲業界一同響應捐書活動。(圖/中時新聞網攝)

桃園市立圖書館新建總館落成，展現調複合型文創風格的閱讀美學，全館21個不同區塊呈現多樣化的藝文活動，於去年(2022) 12月正式開放試營運。其總面積達51,600平方公尺，是全台灣面積最大的圖書館，打造桃園市書香新地標，以文創旗艦基地滿足全齡民眾對文化的追求。

建築設計以「生命樹」的通風採光引人入勝，加上「書冊、卷宗」的主題性強烈，具巧思的外型令民眾嘆為觀止，更蘊含多項綠能設計，讓讀者彷彿身處在知識森林，盡情暢遊書海。