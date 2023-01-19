本土第三波Omicron疫情快升快降，疫情指揮中心指揮官王必勝研判，台灣第三波疫情高峰已過，農曆春節後雖可能有一波反彈，但指揮中心仍會按照原訂時程啟動新冠降級，並實施第二階段「室內口罩鬆綁」政策。一份最新網路民調則顯示，高達59.1%的民眾認為本土疫情在春節後會升溫，並有34.4%的民眾不太贊成春節後開放室內脫口罩，完全不贊成者也高達31.2%。大批網友更對王非常不滿，紛紛痛批其政策草率、私德有疑慮。

《yahoo!新聞》17日起針對「春節後可望解禁「室內口罩令」，你贊成嗎？」進行網路民調，截至今（19）日中午11時30分，已有約12000人參與投票。在「你預估本土疫情在春節後的走向可能是？」這題，認為疫情升溫59.2%、疫情持平22.8%、疫情降溫8.5%、不知道／沒意見9.5%

至於「你贊成春節後開放「室內脫口罩」嗎？」認為非常贊成者10.3%、還算贊成15.8%、不太贊成34.4%、完全不贊成31.2%、不知道／沒意見8.3%。

此結果引發熱烈討論，網友紛紛湧入相關連結留言：「看來政府已經不把人命當回事了，2024下架他們」、「可以先不要嗎？如果現在又再大爆發，我們的下場可能更慘」、「不知道在急什麼？」「我個人還是要戴滿戴好，不管政策是怎樣，安全為第一」、「王必勝到底憑什麼繼續當高官？」「新竹那個處長婚外情馬上下台，王必勝呢？」