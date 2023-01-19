新任刑事警察大隊大隊長鄢志豪（右）。（洪靖宜攝）

六龜分局長何正光。（洪靖宜攝）

高雄市警察局今舉行「卸、新任分局長、大隊長交接典禮」，一共有15個分局長及2名大隊長遷調，由市長陳其邁擔任主持人，警察局長林炎田擔任監交人。陳其邁說，治安工作沒有蜜月期，期許分局長和大隊長在最短時間熟知轄區業務，守護市民安全「沒有蜜月期」。他也提醒同仁，不應該涉足違反警察倫理規範相關場所，恪遵警察風紀。

高雄市警察局19日上午舉辦「卸、新任分局長、大隊長交接典禮」，並由市長陳其邁擔任主持人，警察局長林炎田擔任監交人，市長陳其邁會前受訪時提到，基層同仁維護治安打擊犯罪，市府會給予最大支持，也做警察同仁靠山，但他也提到：「我也嚴厲要求警察同仁不應該涉足違反警察倫理規範場所，努力做認真做，人民給予同仁肯定，市府也會給予警察最大支持。」

而他在致詞時表示，治安工作沒有蜜月期，期勉所有分局長和大隊長在最短時間熟知轄區業務，在新崗位上竭盡所能守護市民安全，各級幹部也必須謹守警察分際，以身作則，強化內部溝通管理，提醒恪遵警察風紀，及倫理規範要求。

他並肯定在局長林炎田領軍下，去年繳出漂亮治安成績單，整體治安數據上去年較前年，呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，全般刑案詐欺發生數，為六都第3低，降幅為六都最佳，暴力犯罪槍擊案發生數為六都第2低，均於最短時間破案。陳其邁感謝同仁辛苦付出，尤其明日就是農曆假期，希望大家能盡速進入狀況，工作重點「肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防治街頭暴力」，要求持續加強取締酒後駕車違規，交通疏導和和安全維護，守護市民安全過好年。

此次共有15名分局長及保安警察大隊大隊長及刑事警察大隊大隊長2位大隊長遷調，其中，新調任六龜分局長何正光是排灣族，也是高雄首位原住民分局長，市長陳其邁表示，原住民報考擔任警察人數也相當多，工作表現傑出，用人唯才，這次何正光到六龜分局擔任分局長，除是給表現傑出的原民住同仁肯定，也能貼近原鄉部落，照顧原鄉朋友。

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