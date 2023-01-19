萬華分局13日晚間18時許接獲民眾報案，指出自家高齡83歲的老父親在2天前獨自搭公車前往龍山寺站後，便失去聯繫，緊急向警方求助。警方獲報後也循線調閱監視器追查，最終在環河快速道路旁的草叢堆裡發現楊父倒在地上奄奄一息，所幸緊急將其送醫並無大礙。

初步了解，83歲的楊姓男子住在北投，其11日獨自外出後就與家人失去聯繫，家人緊急報警後調出楊父的敬老悠遊卡最終在龍山寺站下車，緊急從北投轉往龍山寺尋求警方協助。

警方獲報後也循線調閱監視器，發現楊父確實有在龍山寺站下車，但其下車後卻一路沿和平西路向西直行，隨後便沒看見楊父的身影，研判人應仍在附近無法走遠，遂立即陪同民眾驅車前往周遭探詢。最後順利於環河快速道路旁之草叢堆內發現楊父親側躺於地上，2天未進食也未喝水的楊父被發現時已奄奄一息，警方也緊急將人送往和平醫院就醫，所幸並無大礙。

萬華分局表示，本分局對於民眾之報案皆以同理心看待，並提醒民眾家中如有年長者，可至社會局申請定位手環，或於平時長輩穿著之衣物衣角縫上聯繫電話，以防不時之需。