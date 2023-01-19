美中關係在拜登上任後面臨更大危機，尤其大陸晶片業遭美國政府屢次嚴格制裁，讓許多學者認為已經有「新冷戰」的味道，即使如此，知名學者提出3項建議，最重要的是要先恢復互相信任。

南華早報報導，知名學者、摩根士丹立前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）觀察美中關係已將近30年，坦言目前雙方的信任度是零，呼籲兩國應該要先恢復互信，而為了達成這項目標，建議放寬學生與非政府組織的簽證限制，同時恢復先前關閉的大使館。

此外，羅奇喊話，美國與大陸應該在像瑞士這樣的中立國設立共同辦事處，用來管理雙方經濟、貿易、健康或氣候議題，「重點是要有全職的人負責協商，而不是像現在僅透過高峰會或會談，一年進行相當少次數的談判。」

羅奇也希望，美中能夠簽署新的貿易協議，盡量降低雙方企業的投資壁壘與障礙，「從現在的零和賽局、雙邊貿易逆差，扭轉成正和賽局，並創造市場正向開放與成長。」