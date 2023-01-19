行政院主計總處18日公布，2022年全年高雄市15至24歲青年失業率9.8％，為六都最低，且下半年25至29歲失業率為5.5％，比上半年下降1.6個百分點，降幅居六都之冠，高市府青年局表示，他們除了推出各式青年就業政策，也與市府各局處中央共同合作，為青年打造更優質的創業、就業環境。

高市府青年局長張以理表示，隨著疫情趨緩及各國邊境開放，就業市場逐漸回溫，為了讓學生即早確立職涯方向，今年度將持續推出各式青年就業政策，與高雄市學校、企業合作，藉由「大港青年職涯發展暨產業導航」走入校園，使學生對職涯有初步構思。

另外，辦理「大專生職場體驗計畫」實作體驗，讓學子對職場有更深入的認識，也將精進「大港青年實習媒合計畫」，讓應屆畢業青年直接進入企業體驗工作內容，畢業後就可以順利就業。其他如時尚新創人才、表演藝術、音樂發展等各領域專才培育也都將推出相對應的計畫，協助青年在地就業。

青年局進一步說明，高市府團隊透過跨局處合作共同協助青年就業，例如經濟發展局串聯產官學合作，力拼產業轉型，鼓勵重點發展產業在高雄投資設廠；勞工局則規畫一系列不同行業類型的徵才活動，滿足青年求職需求。

青年局指出。他們與中央勞動部攜手推動青年就業措施也不間斷，不論是進行中的青年尋職就業獎勵方案或是今年剛推出的大專生預聘計畫，都是希望協助產業網羅人才，未來青年局將持續與中央及市府各局處合作，為青年打造更優質的創業、就業環境。