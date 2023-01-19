腎友吃火鍋時宜適量攝取蔬菜及蛋白質，並遵守吃料不喝湯原則。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

近日持續發布低溫特報，苗栗大千醫院提醒洗腎病友特別留意冬天許多潛在的風險，一般人平常的行為，例如，寒冷的天氣喝一碗熱湯，都可能會讓腎友的身體出現不適，而影響病情控制。大千醫院腎臟內科醫師鄭俊山建議，洗腎病友可以掌握冬季五大保健原則，就能避開健康地雷、安心過冬。

一、冬令進補小心飲食失控

冬天民眾常喜歡吃火鍋或冬令進補，但市售湯底往往過油、過鹹，而且食材久煮後的湯底會含有大量的脂肪、鉀、磷與普林，加上沙茶醬等調味料也含有過高的鹽分，容易一餐下來就攝取過多高鉀磷，對腎友而言是飲食的禁忌。

如果想要吃火鍋，建議以清水為湯底、搭配天然食材，適量攝取蔬菜及富含蛋白質的瘦肉或海鮮，不吃火鍋料等加工食品，也不沾醬調味料，並遵守吃料不喝湯的原則。

二、注意勿攝取過多水分

由於天氣寒冷比較不會流汗，減少平時靠體表散失水分的機會，加上民眾習慣喝熱茶、熱湯來禦寒，因此腎友容易吃進過多食物中的水分，增加肺積水風險及每次洗腎脫除水分的難度。

三、天氣寒冷保暖要足夠

有不少腎友同時也在服用降血壓藥物，然而冬天氣候溫差大，容易使血管收縮、血壓上升，若是血壓太高或是變動太大，一定要諮詢腎臟科醫師來調整用藥。外出時也務必做好保暖工作，避免感冒又增加用藥風險。

四、不可亂用止痛消炎藥物

腎友若是出現感冒、發燒、頭痛或身體不適症狀時，最好求診腎臟科醫師診斷及用藥，千萬不要自行服用來路不明的成藥及中草藥，尤其是非類固醇消炎止痛藥(NSAID)。

五、皮膚保溼以防乾燥搔癢

腎臟病人因體內的尿毒堆積與磷離子過高等問題，再加上氣溫低導致皮脂層分泌下降，容易加劇肌膚乾燥，出現搔癢、脫屑等症狀。建議貼身衣物應選擇純棉的材質，避開毛料及麻的材質；另外，清潔用品使用中性沐浴乳或乳霜香皂為佳，洗澡時間不宜過長，溫度也不可太高，平時可多使用保濕乳液增加肌膚的保濕度。